Der Kampf um die Wählergunst in Schleswig-Holstein geht in die heiße Phase. Nun dauert es keine ganze Woche mehr bis zur Landtagswahl. Am Mittwoch, den 4. Mai, treffen sich die drei Spitzenkandidaten Daniel Günther (CDU), Thomas Losse-Müller (SPD) und Monika Heinold (Grüne) zum Triell – moderiert von der Chefredaktion des sh:z.