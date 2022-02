Franz-Robert Liskow (CDU) FOTO: Jens Büttner Politik Liskow: Unterlassungsklage Schwesigs schlechter Stil Von dpa | 23.02.2022, 10:25 Uhr | Update vor 5 Std.

Das Urteil der Landgerichts Hamburg im Rechtsstreit zwischen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und dem Hamburger CDU-Landesvorsitzendem Christoph Ploß ist auch von der CDU im Nordosten begrüßt worden. „Einen Politikerkollegen in einem demokratischen Meinungswettstreit mit einer Unterlassungsklage zu bedrohen, halte ich für sehr schlechten Stil. Es ist gut, dass das Landgericht Hamburg hier für Klarheit gesorgt hat“, erklärte am Mittwoch der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion in Schwerin, Franz-Robert Liskow.