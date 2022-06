ARCHIV - «Voraussetzung für einen Verhandlungsfrieden wäre ganz sicher, dass die Ukraine auf ihre Nato-Ambitionen verzichtet»: Sahra Wagenknecht. Foto: Kay Nietfeld/dpa FOTO: Kay Nietfeld Parteien Linke zur Ukraine: Wagenknecht mit Änderungsantrag Von dpa | 16.06.2022, 16:03 Uhr

Wie stehen die Linken zur russichen Invasion in der Ukraine? Eine Gruppe um die Bundestagsabgeordnete Wagenknecht fordert drastische Änderungen am Leitantrag der Parteispitze. Beim Parteitag bahnt sich nun eine Machtprobe an.