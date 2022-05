Teilnehmer einer Demonstrationen mit dem Motto "Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten" laufen. Foto: Axel Heimken/dpa FOTO: Axel Heimken 1. Mai Linke ziehen durch Hamburger Hafencity: „Wer hat, der gibt“ Von dpa | 01.05.2022, 16:42 Uhr

Erstmals in Corona-Zeiten finden die Mai-Demos der Linken und Linksextremen in Hamburg wieder ganz ohne Pandemie-Einschränkungen statt. Gleich drei Kundgebungen finden am Sonntag statt. Zunächst bleibt alles ruhig.