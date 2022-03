Deniz Celik (Die Linke) FOTO: Daniel Bockwoldt Pandemie Linke will Hotspot-Regelung in Hamburg zustimmen Von dpa | 29.03.2022, 15:39 Uhr | Update vor 55 Min.

Als bislang erste Oppositionspartei in der Hamburgischen Bürgerschaft hat die Linke angekündigt, der von Rot-Grün geplante Beibehaltung der Maskenpflicht zuzustimmen. „Wir werden dem rot-grünen Antrag zur Hotspot-Regelung zustimmen. Diese Regelung ist angesichts stark steigender Infektionszahlen vernünftig und notwendig“, sagte der Gesundheitsexperte der Linken, Deniz Celik, am Dienstag. Dabei sei nicht allein die Zahl der Intensivpatienten entscheidend, „sondern wir müssen auf die Zahl der Pflegekräfte schauen: Immer mehr sind in Quarantäne beziehungsweise Isolation“.