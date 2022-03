Amira Mohamed Ali FOTO: Kay Nietfeld Parteitag Linke-Fraktionschefin gegen „Aufrüstung und Waffenlieferung“ Von dpa | 19.03.2022, 10:34 Uhr | Update vor 1 Std.

Trotz des Krieges in der Ukraine muss die Linke nach Ansicht der Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Amira Mohamed Ali, an den Prinzipien einer Friedenspartei festhalten. „Aufrüstung und Waffenlieferung, das ist immer noch der falsche Weg“, sagte Mohamed Ali am Samstag beim Parteitag der Linken Mecklenburg-Vorpommerns in Rostock. Der Parteitag hatte mit einem „Moment der Stille“ begonnen, um der Opfer des Krieges zu gedenken.