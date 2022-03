Angesichts stark gestiegener Preise fordert die Linksfraktion im Bundestag, milliardenschwere Steuermehreinnahmen an die Bürger zurückzugeben. Fraktionschef Dietmar Bartsch meint: „Es muss Schluss damit sein, dass der Staat an den steigenden Kosten für Energie und Lebensmittel verdient.“ 14 Milliarden Euro Mehreinnahmen aus der Mehrwertsteuer müssten jetzt an die Bürger zurückgegeben werden, so Bartsch gegenüber unserer Redaktion.

Nach den monatlichen Berichten des Bundesfinanzministeriums sind im Januar und Februar 51,2 Milliarden Euro Umsatzsteuer in die Staatskassen geflossen, 14 Milliarden Euro mehr als in den beiden Vergleichsmonaten im Vorjahr. Der Bundesfinanzminister ist damit nach den Worten von Bartsch „der Hauptprofiteur der zu hohen Preise“. Der Fraktionsvorsitzende kritisierte zugleich, bisher sei noch kein Euro an Entlastung geflossen.

Die Preise waren zuletzt kontinuierlich gestiegen. Und ein Ende ist nicht in Sicht. So rechnet das Ifo-Institut inzwischen aktuell mit 5,1 bis 6,1 Prozent Inflation, statt wie noch im Dezember mit 3,3 Prozent. DIW-Chef Marcel Fratzscher hatte unlängst im Interview mit unserer Redaktion gesagt, die Entwicklung könne sogar Richtung zehn Prozent gehen.