FDP-Chef Lindner wirbt eindringlich für Beteiligung an Landtagswahl Von dpa | 07.05.2022, 14:23 Uhr

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hat die Menschen in Schleswig-Holstein eindringlich dazu aufgerufen, sich an der Landtagswahl an diesem Sonntag zu beteiligen. „Millionen von Menschen auf der Welt wollen eines, träumen von einem: Einmal bei einer freien, gleichen und geheimen Wahl - friedlich, in Freiheit - darüber abstimmen zu dürfen, welchen Weg ihre Gesellschaft in die Zukunft wählt“, sagte er am Samstag bei einer Kundgebung der Nord-FDP mit Spitzenkandidat Bernd Buchholz auf dem Kieler Rathausmarkt.