Ukraine-Krieg Lindner warnt vor Embargo gegen Russland Von dpa | 02.04.2022, 17:19 Uhr

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat davor gewarnt, wegen des Krieges in der Ukraine ein Embargo gegen Russland zu verhängen und Energielieferungen nach Deutschland abrupt zu stoppen. Es müsse zwar schnellstens daran gearbeitet werden, die Abhängigkeit von Russland zu beenden, bekräftigte Lindner am Samstag bei einem Landesparteitag der nordrhein-westfälischen FDP in Duisburg. „Aber wir sollten von uns aus keine Sanktionen beschließen, die uns strategisch schwächen“, unterstrich er. „Putin wollen wir schwächen, nicht uns selbst.“