Kampfansage an Robert Habeck Lindner über Kernkraft: „Natürlich auch Emsland am Netz halten" Von Burkhard Ewert | 21.09.2022, 01:00 Uhr

In Zeiten von Inflation und Energiekrise fürchten Betriebe und Privatpersonen den Bankrott. Im Interview mit unserer Zeitung spricht der Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner darüber, wie er eine Insolvenzwelle verhindern will, was der Rosneft-Einstieg kostet und ob er wirklich über Robert Habeck lästert. In Sachen Kernkraft scheut er die Kampfansage jedenfalls nicht.