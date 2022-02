Christian Lindner FOTO: ERIC PIERMONT Sicherheitspolitik Lindner: Fokus auf Stärkung der Verteidigungsfähigkeit Von dpa | 27.02.2022, 10:28 Uhr | Update vor 2 Std.

Der Angriff auf die Ukraine soll ein Wendepunkt in der deutschen Sicherheitspolitik werden. Bundesfinanzminister Christian Lindner will in Zukunft einen stärkeren Fokus auf die Verteidigungsfähigkeit Deutschland legen.