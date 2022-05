Christian Lindner (FDP), Bundesfinanzminister, spricht. Foto: Britta Pedersen/dpa FOTO: Britta Pedersen NRW-Landtagswahlen Lindner: „Desaströse Niederlage“ für die FDP Von dpa | 15.05.2022, 20:22 Uhr | Update vor 24 Min.

FDP-Chef Christian Lindner hat das schlechte Wahlergebnis seiner Partei in Nordrhein-Westfalen als „desaströse Niederlage“ bezeichnet. „Es ist für uns ein sehr trauriger Abend“, sagte Lindner am Sonntag in Berlin. Nun werde das Ergebnis in der Landespartei und den Gremien der Bundespartei analysiert.