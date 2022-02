Olaf Lies FOTO: Hauke-Christian Dittrich Politik Lies zu LNG: „Alles daran setzen, Planungen voranzutreiben“ Von dpa | 27.02.2022, 14:38 Uhr | Update vor 28 Min.

Der schon länger diskutierte Bau eines Import-Terminals für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven muss aus Sicht von Niedersachsens Energieminister Olaf Lies wegen des Krieges in der Ukraine so rasch wie möglich umgesetzt werden. „Wir als Land werden nun alles daran setzen, die Planungen gemeinsam mit der Stadt Wilhelmshaven und dem Bund voranzutreiben“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag. Zuvor hatte sein Parteikollege Olaf Scholz angekündigt, dass Wilhelmshaven und Brunsbüttel schnell als Standorte für die Anlieferung von LNG per Schiff vorbereitet werden sollen.