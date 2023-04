Klimaaktivisten der letzten Generation in der St.-Thomas-Kirche in Berlin-Kreuzberg am Mittwoch. Foto: Imago Images/Jürgen Held up-down up-down Bewegung will Berlin lahmlegen Berlin-Blockade hat begonnen: So hat sich die Letzte Generation vorbereitet Von Leon Grupe | 20.04.2023, 11:47 Uhr

In den nächsten zwei Wochen will die „Letzte Generation“ Berlin zum „Stillstand“ bringen. Dafür bereiten sich die Aktivisten in einer Kirche in Kreuzberg vor. An ihrem Protest hält die Bewegung unbeirrt fest. Ein Ortsbesuch.