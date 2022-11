Bei einer vergangenen Protestaktion bewarfen die Klimaaktivisten die FDP-Parteizentrale mit Farbe. (Archiv-Foto) Foto: Britta Pedersen/dpa up-down up-down Feuerwehr bestätigt Einsatz „Letzte Generation“ löst Feueralarm in FDP-Zentrale aus Von Lucie Wittenberg | 16.11.2022, 10:07 Uhr

Am Mittwoch kam es zu einem Feuerwehralarm in der FDP-Zentrale in Berlin. Die Aktivisten der „Letzten Generation“ lösten den Alarm aus und filmten sich dabei.