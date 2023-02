Die Aktivisten der „Letzen Generation“ blockieren regelmäßig Straßen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Wie passt das mit Fernreisen zusammen? Symbolfoto: imago images/aal.photo up-down up-down Gerichtsprozess geschwänzt So rechtfertigen sich Klimaaktivisten für Urlaubsflug nach Thailand Von Marie Busse | 02.02.2023, 14:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Regelmäßig stehen Aktivisten der „Letzten Generation“ wegen ihrer Aktionen vor Gericht. Zwei Mitglieder verpassten am Montag ihren Termin, weil sie Urlaub in Thailand machten. Das brachte die „Letzte Generation“ in Erklärungsnot.