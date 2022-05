ARCHIV - Der lettische Präsident Egils Levits trägt sich neben Ministerpräsident Daniel Günther in das Goldene Buch der Stadt Kiel ein. Foto: Markus Scholz/dpa FOTO: Markus Scholz Politik Lettland und Schleswig-Holstein: Zusammenarbeit ausbauen Von dpa | 13.05.2022, 12:07 Uhr

In Schleswig-Holstein war er Referendar, jetzt ist er als lettischer Präsident zurück: Das Staatsoberhaupt wird in Kiel mit einem besonderen Preis geehrt. Mit dem Ministerpräsidenten spricht er über den Ukraine-Krieg und die Zusammenarbeit in diversen Feldern.