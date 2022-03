Steffi Lemke FOTO: Bernd von Jutrczenka Atomkraft Lemke bedauert längere Reaktor-Laufzeiten in Belgien Von dpa | 19.03.2022, 17:15 Uhr | Update vor 28 Min.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat die geplante Laufzeitverlängerung zweier Atomreaktoren in Belgien bedauert und die generelle Abkehr von der Kernenergie in Deutschland bekräftigt. Sie gehe selbstverständlich davon aus, dass Belgien frühzeitig eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung für die Meiler Tihange 3 und Doel 4 einleiten werde, sagte die Grünen-Politikerin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Dabei gelte es auch, Sorgen der Bevölkerung in der grenznahen Region rund um Aachen ernst zu nehmen.