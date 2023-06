Leipzig Foto: Sebastian Willnow/dpa up-down up-down „Tag X“ Leipzig: Zehn Männer in U-Haft wegen linksextremer Krawalle Von dpa | 05.06.2023, 15:43 Uhr

Bei den Ausschreitungen in Leipzig am Wochenende waren Steine und Pyrotechnik auf Polizisten geworfen worden. Einige Männer sind nun in U-Haft. Ihnen wird unter anderem schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen.