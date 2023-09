Werkstatt in Bad Laer Leben mit starker Behinderung: Was macht Sie glücklich, Stephan Schütz? Von Stefanie Witte | 23.09.2023, 08:00 Uhr Stephan Schütz (rechts) und Werner Knappheide bauen ein Vogelhaus: Hier, in der Holzwerkstatt, geht es nicht um Produktionsdruck, sondern um Teilhabe. Foto: Stefanie Witte up-down up-down

Nach Glück, Zufriedenheit und Lebenssinn strebt jeder mehr oder weniger. Was bedeutet Glück in einem Leben mit starker Behinderung? Stephan Schütz kann das nicht selbst erklären. Aber wer ihn durch seinen Alltag begleitet, bekommt eine Ahnung davon, worauf es für ihn ankommt – und was andere davon lernen können.