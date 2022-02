So werden Kinder bis zwölf Jahren bei Rückkehr aus Hochrisikogebieten von der Quarantänepflicht befreit und viel weniger Länder künftig als Hochrisikogebiete ausgewiesen. Das geht aus einem Änderungsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums für die Einreiseverordnung hervor, der unserer Redaktion vorliegt und der am Mittwoch durchs Kabinett soll.

Lauterbachs Änderungsentwurf soll am Mittwoch durchs Kabinett. Am 4. März – also vor der Oster-Reisesaison – sollen die Lockerungen in Kraft treten, wie das Ministerium mitteilte. In Sachen Reisebeschränkungen geht damit ein deutscher Sonderweg zu Ende. Die wenigsten anderen EU-Ländern hatten zuletzt ähnlich strikte Regeln wie Deutschland.