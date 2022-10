Karl Lauterbach Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Gesetzgebung Lauterbach legt Eckpunkte zur Cannabis-Legalisierung vor Von dpa | 19.10.2022, 05:44 Uhr

Im Bestreben der Ampel-Koalition, Cannabis in Deutschland zu legalisieren, gibt es offenbar einen Vorstoß: So sollen Kauf und Besitz in Grenzen erlaubt werden, Werbung hingegen nicht.