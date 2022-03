Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat dem russischen Militär wegen Attacken auf Gesundheitseinrichtungen in der Ukraine „Terror“ vorgeworfen: „Der gezielte Beschuss von Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitssystems in der Ukraine ist blanker Terror“, sagte Lauterbach. „Dem Gesundheitssystem dort droht der Zusammenbruch“, sagte Lauterbach weiter. „Das versuchen wir mit allen Mitteln zu verhindern. Wir ermöglichen Arzneimittellieferungen in die Ukraine, erleichtern den Einsatz von Ärzten in der Ukraine und organisieren die Versorgung von Schwerverletzten.“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

G7 verurteilen das Vorgehen des russischen Militärs

Lauterbach und seine Kollegen von den sieben führenden Industriestaaten (G7) verurteilten am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung das Vorgehen des russischen Militärs aufs Schärfste. Der Bundesgesundheitsminister sagte: „Russlands Präsident Wladimir Putin hat Russland aus dem Kreise der Staaten verabschiedet, die das Völkerrecht achten. Er schreckt nicht einmal davor zurück, Entbindungsstationen und Krankenhäuser zu bombardieren.“