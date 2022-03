NRW-Gesundheitsminister Laumann FOTO: David Young Innenräume Laumann kündigt Maskenempfehlung an Von dpa | 30.03.2022, 18:53 Uhr | Update vor 24 Min.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat eine Maskenempfehlung anstelle einer Maskenpflicht für öffentliche Innenräume in Nordrhein-Westfalen angekündigt. „Wir werden natürlich sagen, dass wir es klug fänden, wenn man da, wo viele Menschen sind in Innenräumen, eine Maske trägt. Das werde ich auch in eine Corona-Schutzverordnung als Empfehlung reinschreiben“, sagte Laumann am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtages.