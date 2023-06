Iranischer Präsident Raisi zu Besuch in Venezuela Foto: Ariana Cubillos/AP up-down up-down Regierung Lateinamerika-Reise: Irans Präsident besucht Venezuela Von dpa | 13.06.2023, 03:52 Uhr

Nicolás Maduro bezeichnet den Besuch seines Amtskollegen als „Meilenstein“. Für Irans Präsident Raisi stehen in den kommenden Tagen zudem Besuche in Kuba und Nicaragua an.