Alleinerziehende FOTO: Marcel Kusch Weltfrauentag Lässt die Politik Alleinerziehende in Deutschland alleine? Von dpa | 07.03.2022, 17:27 Uhr | Update vor 16 Min.

Der Weltfrauentag am 8. März ist auch ein Tag für die Alleinerziehenden: In den meisten Fällen sind es nämlich Mütter, die ihre Kinder ohne Partner großziehen. Was will die neue Regierung für sie tun?