Aus Osnabrück weggezogen Zum ersten Mal nicht wählen in Niedersachsen: Wie mich Heimatgefühle überraschten Eine Kolumne von Katharina Preuth | 05.10.2022, 06:00 Uhr

Niedersachsen wählt einen neuen Landtag. Ich allerdings darf nicht an der Wahl teilnehmen. Zum ersten Mal in meinem Leben wohne ich in einem anderen Bundesland. Ich wusste bislang nicht, wie heimatverbunden ich bin.