Birgit Hesse (SPD) FOTO: Jens Büttner Terrorismus Landtag gedenkt der Opfer terroristischer Gewalt Von dpa | 11.03.2022, 09:35 Uhr | Update vor 59 Min.

Landtagspräsidentin Birgit Hesse hat am Freitag zu Beginn der Landtagssitzung in Schwerin an die Opfer terroristischer Gewalt erinnert. Anlass war der Nationale Gedenktag, der nach einem Beschluss der Bundesregierung von Mitte Februar nun jährlich am 11. März in Deutschland begangen wird. Er knüpft an den Europäischen Gedenktag für die Opfer des Terrorismus an, der nach den Bombenanschlägen in Madrid vom 11. März 2004 eingeführt worden war.