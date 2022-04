Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern FOTO: Jens Büttner Gesetzesänderungen Landtag berät über vier Tage Von dpa | 01.04.2022, 10:20 Uhr | Update vor 10 Min.

Den Abgeordneten des Schweriner Landtags steht in der kommenden Woche ein Sitzungsmarathon bevor. Wegen der Fülle von zu beratenden Gesetzesänderungen und Anträgen wurde die Plenarsitzung auf vier Tage ausgedehnt. Schon am Dienstag, an dem wegen der obligatorischen Kabinettssitzungen der Landtag für gewöhnlich nicht zusammentritt, sollen die Beratungen beginnen. Als erstes steht eine Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf dem Programm. Schwesig, die nach sechs Wochen krankheitsbedingter Abwesenheit erst seit Mittwoch wieder im Amt ist, wird aller Voraussicht nach über die jüngsten Entscheidungen der Regierung zur weiteren Corona-Strategie des Landes informieren. Unmittelbar vor der Landtagssitzung ist die Pandemiebekämpfung erneut zentrales Thema im Kabinett.