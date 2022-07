„Wir leben in einer Zeitenwende. Da ist es aus meiner Sicht unangemessen, Energiegewinnungsformen per se auszuschließen. Das gilt für längere Akw-Laufzeiten ebenso wie für Fracking“, sagte Landkreistagpräsident Reinhard Sager im Interview mit unserer Redaktion. „Vielleicht brauchen wir die Atomkraft am Ende nicht. Aber die Option jetzt vom Tisch zu nehmen, ist falsch. Wir sind nun mal ein rohstoffarmes Land.“