„Eingriffe aus Berlin oder Brüssel in die Wohnraumbeheizung können sowieso nicht zum Ziel führen“, so Sager, kein Staat auf der Welt könne das kontrollieren oder gar sanktionieren. „Daher bitte Finger weg von unsinnigen Regeln! Das trägt allenfalls zur Verunsicherung der Menschen bei.“ Der Preisdruck sei ohnehin enorm, so dass die Menschen klug genug seien, keine Energie zu verschwenden.

Landkreistagspräsident Reinhard Sager warnt vor Vorschriften für Heizgewohnheiten. Foto: Schleswig-Holsteiner Landkreistag (Archivbild) Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Sager über Gaskrise: Keine Panik schüren

Zwar blickten auch die Landkreise mit Sorge auf die drohende Gasknappheit, „wir sollten es aber tunlichst vermeiden, Panik zu schüren und die Menschen zu verunsichern“, betonte der Landkreistagspräsident. Der Bund sei gefordert, die Gasbedarfe für den Winter zu decken und wo immer es gehe Gas einzukaufen.

Es gebe zwar erste Landkreise, die Wärmeinseln vorbereiten, flächendeckend sei das aber „kein Thema“. „Ich gehe auch nicht davon aus, dass die Menschen im Winter frieren werden, sondern dass die Gas- und Strombewirtschaftung funktionieren wird. Der Bund hat dafür die Verantwortung und er nimmt sie auch wahr.“