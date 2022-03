Corona-Test FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Ludwigslust-Parchim Landkreis schränkt Corona-Kontaktnachverfolgung ein Von dpa | 04.03.2022, 16:19 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim schränkt wegen der hohen Zahl an Corona-Infektionen ab Montag seine Kontaktnachverfolgung ein. „Personen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, werden vom Gesundheitsamt des Landkreises nicht mehr angerufen“, teilte der Kreis am Freitag in Parchim mit. Dies gelte jedoch nicht für Personen über 60 Jahren und Gesundheitspersonal.