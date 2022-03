Justitia FOTO: Rolf Vennenbernd Urteil Landesverfassungsgerichts über Landtags-Notausschuss Von dpa | 25.03.2022, 02:32 Uhr | Update vor 2 Std.

Darf der schleswig-holsteinische Landtag in der Verfassung einen Notausschuss verankern? Seine Entscheidung darüber will das Landesverfassungsgericht am Freitag verkünden. Geklagt hat die fraktionslose Abgeordnete Doris von Sayn-Wittgenstein.