Pandemie Landesregierung beschließt Wegfall strenger Corona-Regeln

Die meisten strengen Corona-Regeln werden in Schleswig-Holstein wie angekündigt am Samstag abgeschafft. Trotz stark gestiegener Infektionszahlen beschloss das Kabinett am Freitag die neue Corona-Landesverordnung. Damit entfallen am Samstag weitgehend Vorschriften wie Zugangs- und Kapazitätsbeschränkungen. Masken- und Testpflichten gelten im Norden aber weiterhin.