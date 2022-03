Leibniz Universität FOTO: Ole Spata Politik Landarztquote kommt zum Wintersemester 2023/24 Von dpa | 03.03.2022, 15:29 Uhr | Update vor 2 Std.

Die ersten Medizinstudienplätze für Bewerber, die sich als Landarzt verpflichten, werden in Niedersachsen zum Wintersemester 2023/24 besetzt - und damit ein Jahr später als ursprünglich geplant. Dann sollen jährlich 60 Medizin-Studienplätze bevorzugt an Studenten vergeben werden, die sich für zehn Jahre für eine hausärztliche Tätigkeit in unterversorgten Regionen verpflichten, wie die SPD-Landtagsfraktion am Donnerstag mitteilte.