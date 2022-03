Porsche-Firmensitz FOTO: Christoph Schmidt Politik Land winkt Geldregen aus Porsche-Börsengang Von dpa | 01.03.2022, 12:33 Uhr | Update vor 32 Min.

Niedersachsen könnte finanziell kräftig vom geplanten Börsengang der Volkswagen-Tochter Porsche profitieren. Die FDP im Landtag fordert daher Klarheit von der Landesregierung, wie die mögliche Sonderdividende von bis zu einer Milliarde Euro eingesetzt werden soll. Für Mittwoch beantragte die Fraktion eine Unterrichtung über die Pläne. „Das Geld sollte komplett in dringend nötige Investitionen fließen“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Dienstag. Eine Erhöhung des Aktienanteils an VW lehne die FDP hingegen entschieden ab.