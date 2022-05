ARCHIV - Reinhard Meyer beantwortet in der Staatskanzlei Medienanfragen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild FOTO: Jens Büttner Eingliederung Land sucht Partner für Arbeitsmarktprogramm für Geflüchtete Von dpa | 19.05.2022, 16:42 Uhr

Um Geflüchteten eine schnelle Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, sucht die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern Projektpartner. „Ziel ist es, Unternehmen und Geflüchtete landesweit, branchenoffen und individuell zu beraten“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Donnerstag in Schwerin. Dafür stünden drei Millionen Euro bereit.