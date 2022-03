Kita FOTO: Caroline SeidSeidel-Dißmannel Pandemie Land steigt aus anlassloser Corona-Testung in Kitas aus Von dpa | 11.03.2022, 14:23 Uhr | Update vor 46 Min.

Das Land Nordrhein-Westfalen steigt aus der anlasslosen Corona-Testung der Kinder in der Kindertagesbetreuung stufenweise aus. Das kündigte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Freitag in Düsseldorf an. Ab dem 3. April werde die landesseitige Förderung der PCR-Pooltests eingestellt. Etwa ein Drittel der Kommunen im bevölkerungsreichsten Bundesland böten diese bisher an.