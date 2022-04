Geldscheine FOTO: Patrick Pleul Haushalt Land muss Milliarden in die Infrastruktur stecken Von dpa | 19.04.2022, 13:55 Uhr | Update vor 1 Std.

Schleswig-Holstein muss mehrere Milliarden Euro in seine Infrastruktur investieren. Das geht aus dem Infrastrukturbericht 2022 hervor, den Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Dienstag im Kabinett vorstellte. In den Infrastrukturberichten werde fortlaufend der noch offene Bedarf erfasst, wie das Finanzministerium mitteilte. Insgesamt sei der Handlungsbedarf auf rund 7,5 Milliarden Euro gestiegen.