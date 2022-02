Lockerungsschritte FOTO: Julian Stratenschulte Politik Land lockert Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene Von dpa | 23.02.2022, 17:52 Uhr | Update vor 2 Std.

Gegen das Coronavirus geimpfte und von einer Infektion genesene Menschen dürfen sich in Niedersachsen von Donnerstag an mit beliebig vielen Menschen im privaten Bereich treffen. Hintergrund ist eine überarbeitete Corona-Verordnung, die von Donnerstag an in Kraft tritt, wie die Staatskanzlei am Mittwoch in Hannover mitteilte. Auf diese Lockerung hatten sich Bund und Länder bei den jüngsten Beratungen verständigt. Die Landesregierung hatte diesen Schritt bereits angekündigt.