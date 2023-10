Nahost-Krieg Länder bekunden im Bundesrat Solidarität mit Israel Von dpa | 20.10.2023, 13:21 Uhr | Update vor 26 Min. Ron Prosor + Peter Tschentscher Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down

„Wir stehen fest an der Seite Israels“ - „Antisemitismus darf und wird in unserem Land keinen Platz finden“: Die Verabschiedung in der Länderkammer war einstimmig.