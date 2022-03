Prozess gegen frühere Sekretärin im KZ Stutthof FOTO: Marcus Brandt Politik KZ-Prozess: Ehemann berichtete 1954 von Vergasungen Von dpa | 01.03.2022, 13:13 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein historischer Gutachter im Itzehoer Prozess gegen eine ehemalige KZ-Sekretärin hat am Dienstag zahlreiche Zeugenaussagen zu Massenmorden in Stutthof bei Danzig verlesen. Darunter war eine Aussage eines SS-Mannes, der nach dem Krieg die Angeklagte geheiratet hatte. Der Ehemann der heute 96-Jährigen hatte demnach 1954 ausgesagt: „Im Lager Stutthof sind Personen vergast worden. Darüber sprach man im Kommandanturstab.“ Ein anderer SS-Mann aus dem Stab sagte 1974 aus, dass er in etwa sechs Fällen beobachtet habe, wie Männer und Frauen in Kleinbahnwaggons steigen mussten. Anschließend seien die Türen geschlossen worden. Ein SS-Mann in Eisenbahneruniform sei auf das Dach des Waggons geklettert und habe etwas in den Wagen hineingeschüttet. Erst später habe er erfahren, dass es sich um Vergasungen handelte, zitierte Gutachter Stefan Hördler den Zeugen.