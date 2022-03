Thomas Kutschaty FOTO: Oliver Berg Politik Kutschaty: Krieg gegen Ukraine „nicht auf Schulhöfe tragen“ Von dpa | 01.03.2022, 16:24 Uhr | Update vor 1 Std.

Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Thomas Kutschaty hat davor gewarnt, den russischen Krieg gegen die Ukraine in die deutsche Gesellschaft und „auf die Schulhöfe“ zu tragen. Die in Deutschland lebenden Russinnen und Russen seien „nicht verantwortlich für die kriegerische Auseinandersetzung, die (Präsident) Wladimir Putin angezettelt hat“, sagte Kutschaty am Dienstag nach einer Sondersitzung der SPD-Landtagsfraktion, deren Chef er ist. In ihr hatte sie sich mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt.