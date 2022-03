Sprit FOTO: Jens Büttner Preissteigerung Kutschaty fordert Sprit-Nachlass Von dpa | 14.03.2022, 10:53 Uhr | Update vor 57 Min.

NRW-Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) fordert angesichts der steigenden Preise an den Tankstellen einen Sprit-Nachlass, wie er derzeit in Frankreich geplant ist. Pendler und Spediteure, „denen angesichts steigender Spritpreise jeden Tag die Luft wegbleibt, brauchen jetzt kurzfristige Hilfen zum Weiteratmen“, so der Fraktionschef der SPD.