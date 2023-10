Es gibt Kollegen, die immer unzufriedener wirken, je näher die Rente rückt. Und es gibt diejenigen, die mit einem Lächeln den Übergang mit Altersteilzeit gestalten, ihr Wissen an den Nachwuchs weitergeben und schließlich in den neuen Lebensabschnitt ohne Job aufbrechen, als sei es das Normalste der Welt.

Wie es läuft, ist kein Zufall, sagt die Forschung. Es gibt Hinweise darauf, wie Menschen in ihrem Job zufrieden alt werden. Was können Unternehmen und Kollegen dafür tun? Hannes Zacher hat sich damit beschäftigt. Er ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Leipzig. Einer seiner Schwerpunkte dort ist das gesunde Altern im Arbeitskontext.

Worauf kommt es dabei an? „Unabhängig vom Alter ist es wichtig, dass Arbeit geistig herausfordert. Das ist einer der wichtigsten Zufriedenheitsfaktoren”, sagt Zacher. Ein weiterer Faktor sei, dass Menschen die notwendigen Fertigkeiten und das notwendige Wissen haben, um ihre Arbeit gut machen zu können. Dann machten Erfolgserlebnisse zufrieden – unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer gerade anfängt oder kurz vor der Rente ist.

Es gebe aber auch altersspezifische Punkte: „Viele Ältere wollen ihre Erfahrungen einbringen. Da ist es wichtig, dass Arbeitgeber zuhören und das ermöglichen”, sagt Zacher. „Wichtig ist auch, dass man mit kompetenten und ehrlichen Kollegen zusammenarbeiten kann. Das Unternehmen braucht eine klare Vision, die zum Beispiel eine altersfreundliche Kultur beinhaltet.”

Über die Lebensspanne veränderten sich zudem die Bedürfnisse von Arbeitnehmern. „Jüngere sind eher an Wachstum orientiert, wollen ihr Wissen erweitern und in der Organisation aufsteigen”, beschreibt Zacher. „Je näher man an die Rente kommt, desto stärker begrenzt sich die berufliche Zukunftsperspektive. Dann werden andere Dinge wichtig, wie der Zusammenhalt bei der Arbeit und eine gute Stimmung.” Unternehmen könnten das fördern, indem sie altersgemischte Teams schaffen, in denen alle voneinander lernen können.

„Wichtig ist es, gemeinsame Ziele zu betonen. Soziale Konflikte lassen sich vermeiden, indem man nicht auf das fokussiert, was unterscheidet, sondern auf die gemeinsame Arbeit”, sagt der Psychologe. „Es hilft, unterschiedliche Perspektiven einzubringen, Wissen und Erfahrung zu teilen. Viele Beschäftige wollen gefragt werden und wollen sich einbringen.” Unternehmen sollten also wertschätzen, was jeder Einzelne einbringt.

Gleichzeitig sei wichtig, die jeweiligen Herausforderungen im Privatleben der Arbeitnehmer wahrzunehmen. Bei Jüngeren seien das häufig Kinder und Familie, bei Älteren Fragen rund um Altersteilzeit oder Pflege.

Was kann man selbst tun?

Und was kann der Einzelne tun, unabhängig vom jeweiligen Unternehmen? Der Arbeitspsychologe beschreibt drei Gruppen von angehenden Ruheständlern: Gruppe eins ist im Job wie in der Rente relativ zufrieden. Gruppe zwei wird mit dem Ruhestand zufriedener. Das kann etwa bei Jobs der Fall sein, die körperlich schwer waren oder die der Arbeitnehmer nicht besonders gerne gemacht hat. Gruppe drei falle in ein Loch.

Der Renteneintritt ist hier eine Zäsur. „Das sind vor allem diejenigen, die einen hohen Status genossen haben und sich dann erst etwas Neues aufbauen müssen”, sagt Zacher. Wichtig sei, frühzeitig zu planen, was man im Ruhestand machen möchte und was man neben der Arbeit noch hat – etwa ein Ehrenamt oder die Familie, also für die Rente nicht nur finanziell, sondern auch psychologisch vorzusorgen.

Dabei könne helfen, danach zu fragen, was am Ruhestand reizt, also ein positives Zukunftsszenario zu entwerfen. „Man kann auch mit seinem Arbeitgeber absprechen, flexibler zu arbeiten, mal längere Auszeiten nehmen oder neue Projekte angehen, etwa ein Mentorat.” Viele Menschen seien im Ruhestand weiterhin aktiv, sei es bei Reisen oder Hobbys, beschreibt Zacher. Wichtig sei, den Übergang und die Rente bewusst und aktiv zu gestalten.