Politik Kundgebungen und Mahnwachen gegen Krieg in der Ukraine Von dpa | 26.02.2022

Viele Menschen haben in Niedersachsen auf Demonstrationen, Kundgebungen und in Gottesdiensten ihre Solidarität mit der Ukraine ausgedrückt. In Osnabrück gab es am Samstagvormittag ein Friedensgebet in der Marienkirche und einen Schweigemarsch. Auf Transparenten stand unter anderem geschrieben: „Verhandeln statt sinnlos sterben“ und „Putin ist ein Verbrecher und Paranoiker“. Etwa 600 Teilnehmer waren gekommen, teilte die Polizei mit.