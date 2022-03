Auftakt Kultusministerkonferenz (KMK) FOTO: Christian Charisius Schulen Kultusministerkonferenz endet mit Gespräch mit Lehrern Von dpa | 11.03.2022, 01:49 Uhr | Update vor 59 Min.

Mit einem Gespräch mit den Lehrerverbänden endet heute die Kultusministerkonferenz (KMK) in Lübeck. Ein Thema der Beratungen am Donnerstag war der Lehrkräftebedarf in den kommenden Jahren. Wegen des demografischen Wandels drängen künftig weniger junge Frauen und Männer auf den Arbeitsmarkt. Nach Überzeugung der KMK-Präsidentin und schleswig-holsteinischen Bildungsministerin Karin Prien (CDU) müssen die Bundesländer das Problem des Lehrkräftenachwuchses gemeinsam angehen.