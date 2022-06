Grünen-Politikerin Renate Künast geht davon aus, dass alte, geschlossene Ställe in der Landwirtschaft keine Zukunft haben. Vor dem am Dienstag in Lübeck beginnenden Bauerntag sagte Künast unserer Redaktion: „Die künftigen Käufer von Fleisch kommen aus der Generation Fridays-for-Future und stellen ganz andere Anforderungen an Tierhaltung.”