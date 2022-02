Michael Kruse FOTO: Georg Wendt Politik Kruse fordert „sehr harte Sanktionen“ gegen Russland Von dpa | 24.02.2022, 16:12 Uhr | Update vor 2 Std.

Der Hamburger FDP-Landesvorsitzende Michael Kruse hat den Angriff Russlands auf die Ukraine scharf verurteilt und eine entsprechende Reaktion des Westens gefordert. „Der Westen muss jetzt für sehr harte Sanktionen sorgen, denn es muss klar sein, wir wollen keinen Krieg in Europa“, sagte er am Donnerstag dem Sender Hamburg1. Hamburg müsse neben den wirtschaftlichen Einschränkungen damit rechnen, „dass jetzt auch bald Flüchtlinge zu uns kommen“. Eine Fluchtbewegung habe bereits eingesetzt. „Deutschland und auch Hamburg haben hier eine Verpflichtung, demokratischen Ländern in Europa zu helfen und auch mit Solidarität beiseite zu stehen und deswegen auch Menschen aufzunehmen“, sagte Kruse.