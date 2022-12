Tafeln rechnen mit immer mehr Zulauf. Foto: dpa/Christophe Gateau up-down up-down Tafel-Chef Jochen Brühl im Interview Darum verhängen Hunderte Tafeln in Deutschland derzeit einen Aufnahmestopp Von Dirk Fisser | 12.12.2022, 01:22 Uhr

Immer mehr Menschen versorgen sich in der Energiekrise bei Tafeln mit Lebensmitteln. Gleichzeitig gehen aber die Lebensmittelspenden von Supermärkten an die Einrichtungen zurück, berichtet Tafel-Chef Jochen Brühl im Interview. Er verrät, was das für Auswirkungen auf die Arbeit der ehrenamtlichen Einrichtungen hat.